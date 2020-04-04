В Молдове зарегистрирована девятая смерть от коронавируса

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Речь идет о мужчине, ему было 79 лет. Этим утром он скончался в Республиканской клинической больнице.

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она рассказала, что мужчину госпитализировали 28 марта в тяжелом состоянии. Помимо коронавируса у него были гипертония, вирусный гепатит и кардиопатия. Думбрэвяну выразила соболезнования близким умершего.

Это уже девятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусом, в Молдове.

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