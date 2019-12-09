В Молдове зарегистрирован случай заболевания туляремией

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Специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) сообщают о регистрации случая заболевания туляремией у охотника из Яловенского района.

Как уточнили в НАОЗ, 56-летний мужчина (охотник-любитель) случайно заразился через рану на ладони во время снятия шкуры с полевого зайца. Диагноз “туляремия” был поставлен на основании клинических проявлений, эпидемиологического анамнеза и подтверждающих результатов соответствующих лабораторных исследований, передаёт moldpres.md. Местные органы власти Яловенского района, территориальное подразделение НАБПП, районное общество охотников и рыболовов проинформированы о случае заболевания туляремией. Также организованы мероприятия по продвижению мер по профилактике туляремии.

Туляремия – чрезвычайно опасное природно-очаговое инфекционное заболевание с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и легких, сопровождающееся выраженной интоксикацией. Возбудитель туляремии — бактерия франсиселла (Francisella tularensis). Она достаточно устойчива во внешней среде, но при кипячении погибает через 1-2 минуты. Основной источник инфекции — грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовщики меха, мясники — при контакте с зараженными животными, при разделке туш. Инкубационный период — от 1 до 30 сут (чаще 3-7 дней). Обычно болезнь начинается остро, с головной боли, тошноты, рвоты, температура тела быстро поднимается до 39-40°С, появляется озноб. Кожа лица и шеи краснеет, наливаются кровью сосуды конъюнктивы. Появляется сыпь, которая к 8-12-му дню болезни шелушится, после нее может остаться пигментация кожи.

Профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами. Если у животных обнаруживается туляремия, населению проводятся профилактические прививки.