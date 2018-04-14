В Молдове зарегистрирован новый случай гепатита А

В Молдове зарегистрирован новый случай гепатита А

Его зафиксировали в Кагуле. 19-летнюю девушку госпитализировали в начале этого месяца, а лабораторные исследования подтвердили наличие заболевания, пишет publika.md. 

Как пишет источник, девушка родом из Чимишлии, но заразилась после того, как побывала в гостях у родственников в селе Тартаул де Салчие. В настоящее время она находится в Районной больнице Кагула и проходит лечение.

Стоит отметить, что в середине марта 9 человек, в числе которых двое несовершеннолетних, попали в больницу Кагула с гепатитом А. Все они являются жителями этого же села. Они прошли необходимое лечение и были выписаны из больницы.

В результате произошедшего в детском саду, а также в гимназии данного населенного пункта был объявлен карантин.

 

 

 

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