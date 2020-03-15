В Молдове зарегистрирован не один, а два случая передачи коронавируса внутри страны. Один – у беременной женщины

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Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, число подтвержденных случаев осталось прежним – 12. 4 случая подтвердили вчера, однако после дополнительных проверок выяснилось, что 2 из них были завезены в страну (из Великобритании и Франции), а еще 2 – случаи передачи вируса от человека к человеку уже внутри Молдовы.

– В первом случае муж заразился от жены, которая вернулась из Италии. Во втором – невестка заразилась от свекрови. Девушка беременна, – рассказала Думбрэвяну.

Министр также рассказала, что в настоящее время зарегистрировано 27 случаев подозрения на коронавирус. Анализы взяты, результаты станут известны в течение дня.

Что касается уже заболевших, у 3 пациентов состояние удовлетворительное, у 7 – среднее. В РКБ находятся уже 2 пациента: сегодня в больницу перевели еще одного человека.