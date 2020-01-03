В Молдове зарегистрировали случай бешенства у барсука

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В период с 27 по 31 декабря на территории Республики Молдова был зарегистрирован один новый случай бешенства.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено у барсука во Флорештском районе. Других случаев за отчётный период не было.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низкой температуре, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).