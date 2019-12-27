В Молдове запустили интерактивную карту поставщиков медицинских и фармацевтических услуг

В Молдове запустили интерактивную карту поставщиков медицинских и фармацевтических услуг

Интерактивная карта была запущена 26 декабря Национальной компанией медицинского страхования. Список медицинских учреждений и аптек, входящих в систему обязательного медицинского страхования, можно будет найти по ссылке: map.cnam.md.

В приложении можно узнать информацию о типе медучреждения, его адрес, телефонные номера, а также изучить виды медицинской помощи, предоставляемой поставщиком медицинских услуг.

Карта разделена на административно-территориальные единицы, и граждане смогут получить доступ к каждому району или муниципалитету в отдельности для просмотра списка учреждений или поиска конкретного поставщика, пишет ipn.md.

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