В Молдове запрещено сжигать листья: что грозит нарушителям

В Молдове запрещено сжигать листья: что грозит нарушителям

Министерство окружающей среды информирует население о том, что в республике запрещено сжигать листья и сухую растительность. Для недопущения данных действий в настоящее время представители местной публичной власти совместно со специализированными службами МВД и сотрудниками Инспекции по защите окружающей среды проводят проверки. 

Лица, которые будут сжигать листья и бытовые отходы, будут наказаны штрафом в размере от 600 до 1200 леев или до 60 часов общественных работ. Юридические лица заплатят от 4500 до 9000 леев.

Специалисты министерства информируют, что выделяемые в результате сгорания листьев и бытовых отходов вещества являются очень опасными и могут нанести серьезный вред здоровью.

 

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