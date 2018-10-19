В Молдове запрещено сжигать листья: что грозит нарушителям

Министерство окружающей среды информирует население о том, что в республике запрещено сжигать листья и сухую растительность. Для недопущения данных действий в настоящее время представители местной публичной власти совместно со специализированными службами МВД и сотрудниками Инспекции по защите окружающей среды проводят проверки.

Лица, которые будут сжигать листья и бытовые отходы, будут наказаны штрафом в размере от 600 до 1200 леев или до 60 часов общественных работ. Юридические лица заплатят от 4500 до 9000 леев.

Специалисты министерства информируют, что выделяемые в результате сгорания листьев и бытовых отходов вещества являются очень опасными и могут нанести серьезный вред здоровью.