В Молдове зафиксирован один из наиболее низких показателей смертности от коронавируса (ФОТО)

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В Республике Молдова – один из наиболее низких показателей смертности от коронавируса – 3,5%. В Италии этот коэффициент составляет 13,9%, в Венгрии – 12,9%, в соседней Румынии – 6,6%, в Польше – 4,9%, а в Болгарии – 4,6%. Данные приводятся в статистической таблице, которую на своей странице в соцсети опубликовал Ион Кику.

– Это исключительно результат усилий и профессионализма врачей и всего медицинского персонала, задействованного в лечении этой болезни. Еще раз хочу поблагодарить наших докторов за спасение жизней граждан Республики Молдова, – отметил он.

Сегодня глава правительства примет участие во внеочередном саммите премьер-министров стран-участниц Центрально-европейской инициативы. Главная тема – COVID19. Стороны обменяются мнениями о том, как складывается ситуация с пандемией в 17 государствах ЦЕИ и о мерах по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией.

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