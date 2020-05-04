В Молдове зафиксировали два случая бешенства и одну вспышку АЧС

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С 23 по 30 апреля на территории Республики Молдова были зарегистрированы два новых случая бешенства у животных и одна вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено у коровы в Штефан-Водском районе и у собаки в Новоаненском районе.

Очаг африканской чумы свиней был зарегистрирован в природном заповеднике “Пэдуря Домняскэ”. 23 апреля там были обнаружены 7 мёртвых диких кабанов, а 29 апреля – ещё три. Экспертиза выявила у них наличие АЧС.

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