В Молдове задержаны последователи ОПГ “Китаец”: они занимались махинациями с алмазами, наркооборотом и контрабандой (ВИДЕО)

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Правоохранительные органы задокументировали членов преступной группировки, последователей ОПГ “Китаец”, лидер которой на данный момент проживает в Турции. Предполагается, что он координирует действия преступных группировок, которые действуют не только на территории РМ, но и в других странах.

Как сообщает пресс-служба полиции, в течение полугода были идентифицированы члены преступной группировки, занимавшейся рядом преступлений, таких как: мошенничество в особо крупных размерах, международный наркооборот, контрабанда сигарет, кражи и разбойные нападения. Полученные в результате преступной деятельности деньги вносились в «общак». Кроме этого, было установлено, что лидер преступной группировки попросил своего фина убедить потерпевших передать ему денежные средства, золотые украшения и алмазы, чтобы с помощью его падчерицы получить на украшения сертификацию в Геммологическом институте Америки. В дальнейшем украшения планировали продать на аукционах за рубежом по более высоким ценам.

Правоохранителями были изъяты денежные средства, а также золотые украшения и алмазы. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшим, составила 300 000 евро. Было также установлено, что члены группировки участвовали в схеме контрабанды наркотиков (героин, экстази, марихуана). Запрещённые вещества перевозились через транспортные компании.

Члены группировки были задержаны с поличным во время контрольной закупки 1 кг героина, проведённой офицерами. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы за мошенничество, от 7 до 15 лет за незаконный оборот наркотиков, а за контрабанду – от 3 до 10 лет лишения свободы.