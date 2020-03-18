В Молдове задержаны несколько членов наркогруппировки: изъято более 4 кг гашиша (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам и прокуратурой сектора Рышкановка задержали членов преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков.

Члены ОПГ осуществляли преступную деятельность как на территории Республики Молдова, так и за её пределами. Так, в 2015 году лидер группы был задержан за контрабанду более 130 кг гашиша (наркотики перевозили из Испании в Российскую Федерацию транзитом через Молдову). В 2019 году были арестованы ещё несколько лиц, принадлежащих к данной преступной группе.

Последние члены ОПГ были задержаны в марте 2020 года. Правоохранители изъяли более четырёх килограммов гашиша, оружие без документов о происхождении и автомобили (две машины – Toyota Land Cruiser и Volkswagen Phaeton).

В настоящее время четверо членов группы находятся под арестом, двое других сотрудничают со следственными органами и находятся под следствием, а ещё двое находятся в розыске.

За оборот наркотиков членам преступной группы грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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