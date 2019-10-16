В Молдове задержали двух мужчин, подозреваемых в организации и исполнении заказных убийств

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Двое мужчин в возрасте 39 и 40 лет, жители муниципия Кишинёв, были задержаны по подозрению в организации двух заказных убийств в 2018 году. Попытки не увенчались успехом, однако это не снимает ответственности с подозреваемых.

Согласно материалам дела, первая попытка убийства была совершена 28 февраля 2018 года. Неизвестные открыли огонь из автомата АК калибра 5,45 мм в сторону автомобиля марки Mercedes. За рулём автомобиля находился 46-летний мужчина, он получил ранения и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. После хирургического вмешательства он выжил, передаёт publika.md.

Второй случай произошёл 21 ноября 2018 года. Неизвестный позвал жителя села Стояновка Кантемирского района выйти на улицу, однако он отказался. В связи с этим мужчина вошёл в его двор и из неизвестного оружия выстрелил в сторону жертвы семь раз. Потерпевший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, однако врачам удалось спасти ему жизнь. Правоохранители установили заказчика убийства, им оказался партнёр по бизнесу пострадавшего.

В ходе следственных мероприятий полиция установила личности исполнителей заказных убийств. В домах подозреваемых были обнаружены несколько мобильных телефонов, рации, сим-карты, а также огнестрельное оружие, из которого стреляли в одну из жертв. Расследование продолжается. Полиция устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступлений.

Если суд признает подозреваемых виновными, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.