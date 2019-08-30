В Молдове задержаны члены ОПГ: конфискована марихуана на один миллион леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Офицеры Управления по борьбе с наркотиками Нацинспектората расследований совместно с Прокуратурой муниципия Кишинёв задокументировали и обезвредили незаконную деятельность преступной группировки, занимавшейся продажей марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, в результате уголовного преследования были задержаны три человека в возрасте от 20 до 57 лет, проживающие в муниципии Кишинёв и во Флорештском районе. Каждый член группировки выполнял определённую роль. Они выращивали и перерабатывали коноплю во Флорештском районе, распределяли наркотики по дозам и продавали потребителям, используя приложения и социальные сети.

В течение двух месяцев следователи под прикрытием произвели несколько контрольных закупок, в результате чего получили несколько доз марихуаны по цене 200 леев за один грамм. Таким образом правоохранители определили источник наркотиков и метод их передачи потребителям.

В результате обысков, проведённых в домах задержанных, полиция обнаружила и изъяла более 6 кг марихуаны, охотничье ружьё, мобильные телефоны, весы и денежные средства, полученные в результате продажи наркотиков. Стоимость конфискованных наркотиков составила 1 000 000 леев.

Подозреваемые были помещены под арест на 30-дневный срок. Если их вина будет доказана, то членам ОПГ грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.