В Молдове задержана вербовщица проституток: девушек вывозили в Грецию и торговали их телами за 10 евро с клиента (ВИДЕО)

0

По словам потерпевших, они ежедневно предоставляли интимные услуги примерно 30 клиентам, каждый из которых оплачивал 10 евро за сеанс. В карман потерпевших поступала лишь малая часть этих денег.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также Генерального инспектората полиции были идентифицированы две молодые женщины из социально уязвимых семей, которых завербовали и отправили в Грецию для предоставления интимных услуг. Обвиняемой в торговле людьми является 23-летняя гражданка Молдовы, которая совместно с другими своими соотечественниками, а также гражданами Греции и Болгарии организовала перевозку жертв в Афины, где они подверглись сексуальной эксплуатации. Правоохранители идентифицировали потерпевших, ими оказались две жительницы восточных районов страны 19 и 26 лет соответственно.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая находила девушек из малообеспеченных семей, обещала им работу за границей и достойную зарплату, далее она обеспечивала их переезд к месту назначения. По прибытии в город Афины, жертв закрывали и обязывали предоставлять коммерческие интимные услуги. По словам потерпевших, они ежедневно вступали в сексуальную связь с 30 мужчинами, которые платили за услугу 10 евро. Из собранных денег жертвы получали лишь малую долю.

Собрав достаточное количество информации по данному делу, прокуроры и пограничники остановили на выезде из Кишинёва автобус международного рейса, в котором находились жертвы. Чуть позже, 24 января, была задержана и подозреваемая в торговле людьми. На данный момент расследование продолжается в целях установления других жертв, сообщников, а также имущества, полученного в результате преступной деятельности. Подозреваемой грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.