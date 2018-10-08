В Молдове задержана преступная группировка, занимавшаяся контрабандой сигарет и алкоголя в особо крупных размерах (ФОТО)

Во время обысков на складе, организованном бандой, было обнаружено 2,5 миллиона сигарет без каких-либо обозначений (марка, производитель). Табачные изделия были упакованы в коробки для перевозки фруктов и должны были попасть на чёрный рынок стран ЕС через другие группы, специализирующиеся на контрабанде.

Как сообщает Служба информации и безопасности РМ, в Каушанском районе совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также с Таможенной службой была разоблачена деятельность преступной группировки, специализирующейся на незаконном производстве и контрабанде табачных изделий и этилового спирта в особо крупных размерах. Во время обысков, проведенных на складе ОПГ, было обнаружено 2,5 миллиона сигарет без обозначений, а также большое количество этикеток и акцизных марок известных производителей, которые по предварительной оценке являются поддельными.

Кроме этого, на территории Каушанского района сотрудники СИБ нашли ещё один склад, деятельность на котором также контролировалась членами указанной преступной группировки. На нем были обнаружены 100 контейнеров с алкоголем, которые должны были загрузить в 3 грузовика с украинскими номерами и отправить на чёрный рынок Украины. Каждый контейнер с алкоголем весил по 1 тонне.

Обстоятельства выясняются.