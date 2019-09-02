В Молдове задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции (ВИДЕО)

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Гражданин Турции был объявлен в международный розыск за нанесение финансового ущерба румынскому государству. Он был задержан на территории Республики Молдова, а впоследствии экстрадирован в Румынию. Процедура выдачи иностранца властям соседнего государства происходила в пропускном пункте «Леушень».

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, на КПП «Международный аэропорт Кишинёва» среди пассажиров рейса Стамбул-Кишинёв был идентифицирован 45-летний гражданин Турции, чьё имя числилось в базе Интерпола. Согласно имеющимся данным, иностранец был объявлен в международный розыск по подозрению в финансовом мошенничестве. В связи с этим мужчина был задержан и помещён в пенитенциар №13.

Стоит отметить, что с начала текущего года следователи Международного аэропорта Кишинёва задержали 22 лиц, объявленных в розыск, двое из которых – по линии Интерпола.