В Молдове задержали мужчину и подростка за серию краж из частных домов

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Члены преступной группировки, 31-летний житель Яловен и 17-летний житель Криулян, были задержаны по подозрению в серии краж из домов. Сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, превысила 280 тысяч леев.

Органы правопорядка установили, что в течение одного месяца подозреваемые совершили серию краж в ряде сёл Криулянского района. Преступники путём взлома проникали в дома в дневное время суток, когда хозяева отсутствовали. Они выносили всё, что представляло ценность: деньги, украшения, технику, сообщает пресс-служба полиции РМ.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Во время обысков, проводимых в домах задержанных, полицейские обнаружили телевизоры, золотые украшения, мобильные телефоны и ковры.

Мужчина был помещён под арест на 30-дневный срок, а подросток находится под следствием, но на свободе.