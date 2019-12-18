В Молдове задержали иностранца, которого разыскивали за организацию нелегальной миграции

В Молдове задержали иностранца, которого разыскивали за организацию нелегальной миграции

42-летний гражданин Турции был задержан сотрудниками Бюро по миграции и убежищу. С 2014 года он был объявлен в международный розыск Российской Федерацией за организацию нелегальной миграции.

После проведения специальных следственных мероприятий мужчину удалось задержать. Сейчас он помещён на трое суток в изолятор временного содержания, пишет tv8.md.

Бюро по миграции и убежищу направило все процессуальные документы в Генеральную прокуратуру для инициирования процедуры экстрадиции задержанного из Молдовы.

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