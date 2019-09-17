В Молдове задержали две крупные партии сигарет и алкоголя без документов (ФОТО)

В Молдове задержали две крупные партии сигарет и алкоголя без документов (ФОТО)

Мобильные команды Таможенной службы изъяли более 24 тысяч сигарет без акцизных марок и 240 литров алкоголя без документов о происхождении. Контрабанда была обнаружена в результате анализа риска и фильтров, установленных в определённых регионах центра страны.

По данным Таможенной службы, первый случай был зафиксирован на одной из улиц столицы, когда таможенники остановили гражданина Молдовы, перевозившего табачные изделия в багажнике автомобиля. В результате тщательной проверки правоохранители обнаружили 24 600 сигарет без акцизов. Товар был изъят.

Второй случай контрабанды был выявлен вблизи села Крузешты. Так, таможенники обнаружили в автомобиле ВАЗ 240 литров алкоголя, на который у водителя не было документов о происхождении. Согласно предварительным данным, контрабанда была ввезена в обход таможенного контроля через приднестровский регион, что позволило водителю избежать уплаты акцизов, НДС и таможенных пошлин.

Сигареты и алкоголь был изъят. Таможенники устанавливают все обстоятельства инцидентов. Нарушителям грозит уголовное наказание.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md