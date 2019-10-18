В Молдове задержали членов преступной группировки, продававших наркотики через мессенджер (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся сбытом синтетических наркотиков типа PVP через онлайн -магазины. Ежедневно члены группировки получали доход от продажи запрещённых веществ в размере более 15 000 леев.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, преступная деятельность ОПГ документировалась в течение четырёх месяцев. За этот период было собрано достаточное количество фактов, доказывающих, что лидер группировки создал сеть по продаже наркотиков с помощью приложения Telegram, которым управлял один из членов ОПГ.

Таким образом, пользователи этого приложения получали сообщения о продаже наркотиков. Кроме этого, организатор и администратор этой сети нанимали людей на должность курьера, чтобы размещать «их руками» наркотики в укромных местах, после чего заказчик получал координаты через мессенджер.

В результате следственных мероприятий правоохранители задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 29 лет, временно проживающих в муниципии Кишинёв. В рамках обысков были обнаружены и изъяты пакетики с наркотиками, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, выданные на третьи лица, более 50 000 пакетиков zip-lock, более 1 500 SIM-карт, весы и патроны.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.