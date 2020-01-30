В Молдове задержали членов преступной группировки, которые обворовали магазины электроники на 1 млн леев (ФОТО)

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В период с ноября по декабрь 2019 года группа людей проникла в четыре магазина электроники в Рышканском, Единецком и Глодянском районах, откуда украли мобильные телефоны на 1 млн леев.

По данным пресс-службы полиции, подозреваемые проникали в магазины в ночное время суток. Общая сумма ущерба, нанесённая владельцам магазинов, составила 1 млн леев. В результате следственных мероприятий правоохранители идентифицировали преступную группировку, в которую входили ранее судимые люди.

На прошлой неделе более 60 представителей правоохранительных органов провели 13 обысков в городе Рышканы и в нескольких населённых пунктах района. В ходе мероприятий были обнаружены предметы, которые использовались для совершения преступлений и их сокрытия. Кроме этого, были обнаружены доказательства того, что члены группировки действовали и за пределами страны.

На данный момент под арестом находятся 6 членов ОПГ в возрасте от 25 до 33 лет. Прокуроры проверяют причастность к преступлениям других лиц. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.