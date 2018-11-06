В Молдове за выходные зафиксировано 18 случаев отравления

Всего в выходные дни срочную медицинскую помощь получили 4 282 пациента.

Как сообщает пресс-служба Национального центра догоспитальной срочной медицинской помощи, из общего количества запросов серьёзных случаев насчитывалось 897. По данным ведомства, со 2 по 4 ноября было зафиксировано 847 случаев обострения сердечно-сосудистых заболеваний, 603 случая неврологических заболеваний, 650 случаев респираторных заболеваний, 402 травмы, а также 18 отравлений.

Кроме этого, в выходные дни произошло восемь ДТП, в результате которых медицинская помощь понадобилась 12 пациентам. Из них 11 были доставлены в больницу.