В Молдове за сутки зарегистрировано два предполагаемых суицида (ВИДЕО)

В Молдове за сутки зарегистрировано два предполагаемых суицида (ВИДЕО)

Одним из возможно добровольно ушедших из жизни стал 44-летний уроженец Страшенского района.

Мужчина, ранее объявленный пропавшим без вести, в среду был найден повешенным в лесу. На данный момент неизвестно, имелись ли на трупе следы насильственной смерти, пишет canal3.md.

Второй случай произошел в селе Избиште Криулянского района. Там 26-летний сельчанин был обнаружен повешенным в собственном жилье.

Правоохранительные органы ведут расследование, в ходе которого будут установлены причины смерти мужчин.

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