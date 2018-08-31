В Молдове за сутки зарегистрировано два предполагаемых суицида (ВИДЕО)

Одним из возможно добровольно ушедших из жизни стал 44-летний уроженец Страшенского района.

Мужчина, ранее объявленный пропавшим без вести, в среду был найден повешенным в лесу. На данный момент неизвестно, имелись ли на трупе следы насильственной смерти, пишет canal3.md.

Второй случай произошел в селе Избиште Криулянского района. Там 26-летний сельчанин был обнаружен повешенным в собственном жилье.

Правоохранительные органы ведут расследование, в ходе которого будут установлены причины смерти мужчин.