В Молдове за последние сутки зафиксировано 8 случаев отравления

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В Молдове за последние 24 часа было зарегистрировано 8 случаев отравления, пять из них – лекарствами, два – угарным газом и один – алкоголем.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, всего за последние сутки неотложную медпомощь получили 2 290 пациентов по всей стране. Чаще всего за помощью обращались пациенты с респираторными заболеваниями – 33% из общего количества запросов. На втором месте – запросы, связанные с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний (18%). На третьем – неврологические заболевания (11%). А 5% из пациентов потребовалась срочная медпомощь в связи с полученными травмами.

Кроме этого, за указанный период помощь врачей скорой помощи понадобилась в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Неотложную медпомощь на догоспитальном этапе получили 11 человек, получивших травмы в результате аварий.