В Молдове за незаконный оборот наркотиков почти на 1 млн леев задержана группа людей (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, 2 августа, органы правопорядка провели три обыска в домах подозреваемых в незаконном обороте наркотиков типа марихуана и гашиш в северных регионах РМ.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, в результате обысков, проводимых на территории муниципия Бельцы и Сынжерейского района, полиция обнаружила и изъяла приблизительно 3,5 кг растительной массы, похожей на марихуану, два аппарата для измельчения и прессования растительной массы, а также зелёные растения, похожие на марихуану, 500 гр гашиша, 200 гр синтетических наркотиков, 12 000 леев и большое количество мобильных телефонов.

Если бы все найденное количество наркотиков оказалось на «черном» рынке, то прибыль от их продажи составила около 785 000 леев, так как один грамм марихуаны продаётся по цене 200 леев, а один грамм гашиша – 170 леев.

В результате проведённой операции полицейские задержали трёх человек в возрасте 30, 33 и 52 лет. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.