В Молдове за июнь зарегистрировано 22 новых случая кори

В Молдове за июнь зарегистрировано 22 новых случая кори

С начала 2019 года в Молдове было зарегистрировано 47 подтверждённых случаев кори, 20 из которых «импортированы». В период с 1 июня по 1 июля было задокументировано 22 подтверждённых случая кори и 9 случаев подозрения на корь, 3 из которых в Кишинёве и 9 в Дрокии.

По данным Национального агентства общественного здоровья, с 1 января текущего года болезнь регистрировалась в следующих районах:

  • Кишинёв – 24 случая;
  • Дрокия – 12 случаев;
  • Окница – 6 случаев;
  • Бричаны, Единец, Штефан-Водэ, Глодяны, Яловены – по 1 случаю.

Стоит отметить, что в 2018 году было зарегистрировано 340 подтверждённых случаев кори, передаёт realitatea.md.

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