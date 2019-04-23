В Молдове за 3 дня было зарегистрировано более 30 случаев отравления

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В Молдове за последние три дня было зарегистрировано 34 случая отравления различными веществами. Такие данные предоставил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.

По данным ведомства, всего за последние три дня было зафиксировано 6 455 обращений, среди них 174 необоснованных. За отчётный период помощь врачей понадобилась в 24 дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых пострадали 30 человек. Кроме этого, было зафиксировано 34 случая отравлений, 15 случаев острого коронарного синдрома, 89 инсультов и роды на догоспитальном этапе.

Врачи оказали всем пациентам помощь на догоспитальном этапе и доставили в медучреждения страны 2 434 человек.