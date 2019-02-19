В Молдове за 2 дня было зарегистрировано 23 случая отравлений

В Молдове за 2 дня было зарегистрировано 23 случая отравлений

В Молдове за последние сутки было зарегистрировано 23 случая отравлений различными веществами. Медицинская помощь понадобилась 17 взрослым и 6 детям, которые впоследствии были госпитализированы.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, всего за последние сутки неотложную медпомощь получили 5 349 пациентов по всей стране. Чаще всего за помощью обращались пациенты с респираторными заболеваниями, а больше всего запросов было получено в воскресенье.

Кроме этого, за указанный период помощь врачей скорой помощи понадобилась в десяти дорожно-транспортных происшествиях. Неотложную медпомощь на догоспитальном этапе получили 15 человек, 4 из которых находились в тяжёлом состоянии. Аварии регистрировались следующих районах: Флорешты, Бельцы, Сынджерей, Фалешты, Хынчешты, Ниспорены, Оргеев, а также в муниципиях Кишинёв и Комрат.

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