В Молдове взвинтили цены на сжиженный газ в баллонах и дрова

Потребительские цены в октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показали тенденцию к росту на 0,4%. Рост цен был зафиксирован на продовольственные товары (на 0,6%), на непродовольственные товары (на 0,3%), а также на услуги (на 0,2%).

Так, согласно отчёту Национального бюро статистики, в отчетный период цены на большинство товаров оставались на уровне предыдущего месяца. Тем не менее, есть некоторое повышение цен на:

сжиженный газ в баллонах – на 3,3%;

на дрова – на 2,1%;

мужские, детские и женские куртки – на 1,1%, 1,0% и 0,5% соответственно;

зимняя женская, мужская и детская обувь – на 2,9%, 1,7% и 0,4% соответственно;

женские носки и колготы, пылесосы, столовые приборы – на 0,6%;

мужские костюмы и трикотаж – на 0,5%;

моющие средства – на 0,2%;

сигареты – на 0,4%.

Также в это время были зафиксированы скидки на пальто и женские плащи – на 1,5%, уголь – на 1,3%, автомобили – на 0,6%, медикаменты – на 0,4%, телефоны – на 0,3% и телевизоры – на 0,2%.

В сфере услуг, оказываемых населению, в октябре по сравнению с сентябрём было зафиксировано увеличение средней платы за ясли и детские сады – на 9,8%, услуги такси – на 7,0%, общественное питание и съём квартир – на 0,5%, услуги стоматолога – на 0,3%.

Кроме того, в отчетный период снизились цены на иностранный туризм – на 7,1%, пассажирские перевозки воздушным транспортом – 4,2%, пассажирские железнодорожные перевозки – на 0,9%, услуги отелей – 0,8%.