В Молдове взвинтили цены на сжиженный газ: стоимость одного литра уже превышает 11 леев

Некоторые автозаправочные станции выставили более высокие цены на сжиженный нефтяной газ. Рост цен составляет от 30 до 40 банов.

Таким образом, цена за один литр сжиженного газа (LPG) превысила 11 леев и составляет на сегодняшний день 11 леев и 15 банов. За последние 2 месяца цена на сжиженный газ в автозаправочных станциях Молдовы увеличилась приблизительно на 9%, пишет mold-street.com.

Рост цен на LPG связан с тем, что нефть и ее производные подорожали на международных фондовых биржах. Так, в прошлом месяце цены на нефть выросли более чем на 10% и по-прежнему превышают 85 долларов за баррель.

В то же время операторы на рынке утверждают, что цены могут еще вырасти в условиях того, что в этот период спрос на данный вид горючего, как правило, растет. Ещё одним фактором является медленное, но уверенное снижение курса лея по отношению к доллару.