В Молдове выявили три новых случая бешенства и три случая АЧС

В Молдове выявили три новых случая бешенства и три случая АЧС

В период с 9 по 15 сентября на территории Республики Молдова было зарегистрировано три новых случая бешенства у животных и три случая африканской чумы свиней.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено у хорька в Криулянском районе, у собаки в Каушанском районе и у кошки в Рышканском районе. А три случая АЧС были зафиксированы у домашних свиней в Кагульском, Ниспоренском и Кантемирском районах.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низким температурам, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).

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