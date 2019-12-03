В Молдове выявили три новых случая бешенства и два случая АЧС

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В период с 22 по 30 ноября на территории Республики Молдова было зарегистрировано три новых случая бешенства у животных и два случая африканской чумы свиней.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено у собаки в Чадыр-Лунгском районе, у кошки в Резинском районе и у коровы в Рышканском районе. Один случай АЧС был зафиксирован у домашних свиней в селе Сарата Галбенэ Хынчештского района, а второу – у кабанов в Кагульском районе.