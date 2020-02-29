В Молдове выявили два случая бешенства и один случай АЧС

В Молдове выявили два случая бешенства и один случай АЧС

В период с 22 по 28 февраля на территории Республики Молдова было зарегистрировано два новых случая бешенства у животных и один случай африканской чумы свиней (АЧС).

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено у собаки в Сорокском районе и у коровы в Фалештском районе.

Очаг африканской чумы свиней был зарегистрирован в природном заповеднике “Пэдуря Домняскэ”, который расположен вдоль реки Прут в Глодянском и Фалештском районах. Там были обнаружены четыре мертвых диких кабанов. Экспертиза выявила у них наличие АЧС.

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