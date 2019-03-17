В Молдове введены новые ограничения, касающиеся допустимого уровня шума

В Молдове введены новые ограничения, касающиеся допустимого уровня шума

Хозяйствующие субъекты должны будут соблюдать допустимые нормы уровня шума с 22: 00 до 7: 00, а не с  23: 00 до 7: 00, как в настоящее время. Соответствующее постановление было принято правительством. 

Документ устанавливает максимальные уровни шума и вибрации, допустимые вблизи коммерческих объектов, в жилых и общественных домах, жилых районах и на территории прилегающих к ним районов. Постановление вступит в силу через 6 месяцев со дня опубликования в «Monitorul Oficial», пишет moldpres.md.

Административные штрафы за нарушение общественного порядка в запрещенные часы при проведении внутренней торговой деятельности составляют от 1500 до 3000 леев для физических лиц и от 6000 до 12 000 леев для юридических лиц.

 

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