В Молдове введено чрезвычайное положение: что это значит

Депутаты парламента сегодня единогласно проголосовали за объявление в стране до 15 мая чрезвычайного положения. Что это значит – читайте далее.
Согласно закону, в период чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств могут приниматься следующие меры:
a) временная эвакуация граждан из зон, представляющих угрозу для жизни, с обязательным обеспечением их местами постоянного или временного проживания;
b) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;
с) введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости;
d) введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
e) осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий;
f) установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
g) изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений;
h) запрет на отставку работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода;
i) вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом;
j) введение особых правил пользования средствами связи.