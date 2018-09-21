В Молдове впервые выведен сорт яблок с красной мякотью (ФОТО)

В Молдове впервые выведен сорт яблок с красной мякотью (ФОТО)

Снимки необычных плодов опубликовал председатель Союза ассоциаций производителей ореховых культур Молдовы Олег Тырсынэ.

Он рассказал, что яблоки с ярко-красной мякотью получились в результате скрещивания сортов. На данный момент новый сорт яблок проходит оценку, но уже сейчас найдены некоторые очень интересные особенности: органолептические показатели яблока отличные, пишет agrobiznes.md.

– Яблоко с красной сердцевиной было выведено в 2009 году. Новый гибрид устойчив к болезням, а сами плоды не слишком крупные – возможно, из-за того, что сами деревья молодые. Яблоки хрустящие, с особым ароматом. Обычно сорта яблок с красной сердцевиной очень кислые, но наш сорт имеет сбалансированный вкус. Уже следующей весной мы предложим некоторое количество саженцев для высадки в садах с целью изучения, – рассказал он.

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