В Молдове впервые проведут инвентаризацию лесного фонда (ВИДЕО)

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Впервые в Молдове будет проведён масштабный учёт лесного фонда. В процессе будут задействованы местные и зарубежные специалисты.

Подобная инвентаризация проводится во всех странах Европейского союза. Такой опыт есть у Румынии, Чехии и Польши. Для Молдовы процесс учёта займет около 5 лет и обойдётся в 60 тысяч евро, пишет publika.md.

Вся территория страны будет разделена на участки площадью 2 километра. С каждой зоны в течение 4 лет будут собирать необходимую информацию по специальной методологии, а затем сделаем выводы, – сообщили в агентстве Moldsilva.

Общая площадь лесного фонда Молдовы превышает 460 тысяч гектаров. Из них около 370 тысяч гектаров покрыто лесами.