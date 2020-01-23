В Молдове впервые, по инициативе президента, начали выплачивать пособие по потере кормильца

В Молдове впервые, по инициативе президента, начали выплачивать пособие по потере кормильца

Инициатива главы государства была принята в конце прошлого года. Она предусматривает введение пособия по потере кормильца, которое будет ежемесячно выплачиваться в случае смерти одного из супругов. 

Размер пособия будет соответствовать пенсии по возрасту, которую получал бенефициар. На получение пособия с начала этого года подано уже 25 заявлений, рассказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Подать заявление потенциальные бенефициары могут в территориальные кассы социального страхования. Стоит отметить, что подобная инициатива реализуется в нашей стране впервые.

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