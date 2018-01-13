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В Молдове вопреки прогнозам метеорологов пошел снег (ФОТО, ВИДЕО)

В Молдове вопреки прогнозам метеорологов пошел снег (ФОТО, ВИДЕО)

Долгожданные осадки радуют и кишиневцев.

Первые робкие снежинки в столице закружились еще утром, а к середине дня появились и более крупные хлопья. Из-за минусовой температуры снег не тает. Ночью ожидается похолодание до -9, а в последующие дни и до -12 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что, согласно прогнозам молдавских метеорологов, снег в стране должен был пойти лишь к середине следующей недели.

Жители Молдовы, обрадовавшиеся долгожданному снегу, стали выкладывать фото и видео с разных уголков страны.

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