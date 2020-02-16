В Молдове водители игнорируют штрафы, пришедшие им по почте

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Водителей, которые платят штрафы за нарушения, зафиксированные камерами наблюдения за дорожным движением, становится больше. Однако по сравнению с числом писем, которые приходят в адрес водителей, их все равно очень мало. Как рассказал директор Службы информационных технологий МВД Андриан Шова, одной из проблем остается идентификация водителей.

По словам Шовы, чтобы идентифицировать водителей, нарушивших ПДД, патрульные инспекторы используют приложение E-data. С его помощью с мобильного телефона или с другого устройства полицейский, введя номерной знак автомобиля, может увидеть, есть ли нарушения. И эти проверки проводят во время патрулирования. После того как водителя идентифицируют, ему выписывают штраф, передаёт gagauzinfo.md.

Шова уточнил, что ранее срок исковой давности для такого рода нарушений составлял три месяца. Но его продлили до года, чтобы увеличить вероятность идентифицировать водителя. Эксперт рассказал, что планируется расширить систему видеонаблюдения и автоматизировать процесс, чтобы максимально исключить человеческий фактор. Кроме того, ведется работа над мобильным приложением, позволяющим водителям проверять штрафы за нарушения правил дорожного движения и оплачивать их онлайн с помощью электронной подписи.

В 2019 году Национальная патрульная инспекция выписала 163 тыс. протоколов, 54% — на основе нарушений, зафиксированных камерами. Сумма штрафов составляет почти 56 млн. леев.