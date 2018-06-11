В Молдове вновь зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Новый очаг на этот раз был зарегистрирован в селе Мерены Новоаненского района.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов, в частном хозяйстве у домашних свиней были обнаружены симптомы АЧС. Наличие вирусного заболевания подтвердили результаты анализов, сделанные Республиканским центром ветеринарной диагностики.

В населённом пункте объявлен карантин, а чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Анений Ной разработала и утвердила план действий по борьбе и устранению АЧС. Нацагентство безопасности пищевых продуктов постоянно контролирует эпизоотическую ситуацию через территориальные структуры.

Представители НАБПП призывают всех владельцев домашних свиней обращаться к специалистам при первых проявлениях симптомов африканской чумы у животных или их внезапной смерти, а также в случае нахождения мёртвых диких свиней.

Напомним, что ранее вспышки африканской чумы свиней регистрировались на юге страны: в гагаузском селе Бешгиоз и в селе Твардица Тараклийского района.