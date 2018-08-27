В Молдове вновь скончался заключенный

58-летний мужчина страдал неизлечимым заболеванием и умер накануне, 26 августа, в больнице Святой троицы в Кишиневе. На теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба Департамента пенитенциарных учреждений, мужчина находился на лечении в больнице пенитенциара №16 в Прункул.

18 августа для проведения определенных исследований он был направлен в столичную больницу, однако во время проведения процедур ему стало хуже, и его оставили в данной больнице. Здесь он, несмотря на усилия врачей, скончался, пишет tv8.md.

О его смерти уже сообщили родным, полиции, региональной прокуратуре и народному адвокату.