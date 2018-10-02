В Молдове вновь ожидаются морозы: синоптики объявили жёлтый код

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с заморозками. Предупреждение вступает в силу с 4 октября.

По данным синоптиков, в ночные часы и рано утром с 4 по 6 октября на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до -1..-2°С, пишет moldpress.md. Примечательно, что это уже не первые заморозки этой осенью. Первые отрицательные значения были зарегистрированы 25 сентября, когда был объявлен желтый код метеоопасности в связи с резким похолоданием.

Метеорологи утверждают, что обычно первые заморозки на поверхности почвы бывают в первой половине октября, а в воздухе – во второй половине месяца. Самые ранние заморозки на поверхности почвы в Молдове зарегистрированы 7 сентября 1981 года (0ºC), а в воздухе – 17 сентября 1952 года в Бричень, Бэлць, Тирасполь и Леова (-2,5 ºC).

В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды сообщили, что заморозки не опасны для отрасли.

– Они не представляют никакой опасности для плантаций подсолнечника, кукурузы или сои. Заморозки могут навредить только плодоовощным культурам, которые были посажены в низинах, хотя к этому времени большая часть производителей завершили работы по сбору урожая, – отметил специалист министерства.