В Молдове вновь объявлен желтый код опасности пожаров

В Молдове вновь объявлен желтый код опасности пожаров

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код опасности возгораний V степени. Он вступил в силу 25 мая и будет действителен вплоть до 31 мая для южных и центральных районов республики. 

– До 31 мая на большей части территории предусматривается чрезвычайная опасность возгораний (V степень) природного характера и угроза возгорания лесополос и сельскохозяйственных культур. В зависимости от эволюции феноменов ГГС актуализирует данное послание через последующие метеорологические предупреждения, – говорится в сообщении синоптиков. 

Таким образом, в предстоящие дни возможны возгорания сельскохозяйственных культур, зернохранилищ, зон с лесной растительностью, а также домов и пристроек к ним. В данной связи синоптики рекомендуют не использовать открытый огонь вблизи жилых домов, пристроек к таковым, погребов и сараев с фуражными культурами, на площадях, покрытых сухой растительностью, в особенности тех, что находятся вблизи лесов, вблизи плантаций или объектов с повышенным риском возгораний.

 

 

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