В Молдове внедрят проект по объединённому сканированию на границе

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Премьер-министр Ион Кику обсудил вчера с послом США в Молдове Дереком Хоганом и вице-президентом компании „International Business Development” Марком Морелли намерение внедрить проект, предусматривающий объединённое сканирование на границе страны. В заседании также приняли участие ответственные лица Таможенной службы и Министерства финансов.

Проект предполагает инвестиции в размере нескольких миллионов долларов в установку программного обеспечения, оснащение таможенных постов современным оборудованием, системами сканирования грузов и автомобилей. Вся информация, пишет moldpres.md, будет храниться в базе данных командного центра.

Задача проекта – максимально оптимизировать и повысить эффективность таможенных процедур. Снижение участия человеческого фактора и оцифровка процессов поможет бороться с коррупцией, способствовать увеличению доходов Таможенной службы и сделает Молдову привлекательной для внешних партнёров.

На первом этапе будет внедрён пилотный проект на одном из самых востребованных пунктов пересечения границы. Впоследствии он будет расширен на национальном уровне.