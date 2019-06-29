В Молдове внедряют проект SMURD 2

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Трансграничный проект SMURD 2 будет реализован в Молдове в 2019-2022 годах. Контракт для проекта, осуществляемого Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, был подписан в Бухаресте.

Согласно пресс-релизу ГИЧС, проект предусматривает реконструкцию двух командных точек SMURD в Унгенском и Кантемирском районах. В то же время, предусмотрено строительство четырёх взлетно-посадочных площадок для вертолетов SMURD вблизи четырёх больниц в Кишиневе, Бельцах и Кагуле, пишет ipn.md.

Согласно источнику, будет приобретено 14 единиц спецтехники, оснащённой современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и транспортировки пациентов в больницу, а также для выполнения спасательных операций. Также планируется улучшить правовую базу по проведению трансграничных вмешательств.