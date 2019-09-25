В Молдове в этом году ожидается хороший урожай орехов

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Хороший урожай орехов ожидается в этом году в Республике Молдова. В то же время качество продукции будет лучше, а закупочная цена может возрасти.

Председатель Союза ассоциаций производителей ореховых культур Республики Молдова Олег Тэрсынэ сообщил, что, по оценкам, в этом году урожай орехов в скорлупе достигнет 36-38 тысяч тонн, передаёт moldpres.md.

– Оценить урожай чрезвычайно сложно, в том числе потому, что в Республике Молдова 65-70% от общего количества орехов собирается с посадок вдоль дорог. Но, основываясь на данных прошлых лет и наблюдениях, проведенных в нескольких районах, было подсчитано, что в текущем году урожай будет примерно равным 2016 году. К нему будет добавлено около 15% за счет урожая новых плантаций, созданных 5-7 лет назад, – отметил глава союза.

В то же время, по словам Олега Тэрасынэ, качество ядра грецкого ореха будет лучше, чем в прошлом году. В этих условиях, как считают эксперты, закупочная цена на продукцию также будет увеличиваться в зависимости от ее качества.

По приблизительным данным, площадь коммерческих ореховых плантаций в Республике Молдова превысила 20 тысяч га. К этому добавляются посадки вдоль дорог, так что в целом площадь насаждений грецких орехов превышает 30 тысяч га. Ежегодно в нашей стране высаживается в среднем от 1 500 до 2 000 га ореховых плантаций, причем цифра основана на продажах посадочного материала.

В прошлом году ряд производителей орехов жаловался на низкую закупочную цену ядра грецкого ореха. Некоторые даже обвиняли, что на экспорт ядра была наложена монополия. В этой связи в июле этого года правительство создало межправительственную комиссию, которая прояснит аспекты, касающиеся законности ограничения доступа экономических операторов к экспорту орехов. Члены комиссии должны определить причины монополии на экспорт орехов и предложить решения для демонополизации, представив правительству предложения по либерализации экспорта орехов и их производных.

Примечательно, что в 2018 году в Республике Молдова урожай орехов составил около 35 тысяч тонн.