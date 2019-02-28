В Молдове ужесточат наказание и повысят штрафы за браконьерство

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Соответствующий указ и Закон об охоте и охотничьем фонде будут опубликованы завтра в “Официальном мониторе Республики Молдова”. Согласно новому закону, в стране будут созданы несколько сетей специализированных охотничьих фондов на основе единого национального.

Как передаёт moldpres.md, новый закон предусматривает преемственное право долгосрочного использования охотничьих животных для тех, кто ранее практиковал эту деятельность. Также будет разрешена возможность долгосрочного предоставления охотничьих угодий на основе контракта между юридическими лицами и Министерством сельского хозяйства.

Закон также предусматривает ужесточение наказаний за нарушения: штрафы, в несколько раз превышающие существующие, конфискацию браконьерского снаряжения и транспорта, привлечение виновных за браконьерство к административной и уголовной ответственности.