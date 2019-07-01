В Молдове увеличится единовременное пособие по рождению ребенка

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Единовременное пособие по рождению ребенка будет увеличено на 1608 леев и составит 7911 леев (около 380 евро). Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

Таким образом, увеличение на 1608 леев будет предоставлено взамен набора для новорожденных, который получали родители при рождении ребенка в рамках правительственной кампании «Новая жизнь».

– Это увеличение является стоимостью данного набора. Мы приняли такое решение ввиду создавшейся ситуации, матери не должны пострадать, мы думаем, что они могут сами распоряжаться этой суммой и купить необходимые товары. Каждая семья имеет право решать, что лучше для их ребенка и каковы их насущные потребности, вместо того, чтобы некоторые компании получали прибыль, – сказала министр здравоохранения.

Алла Немеренко добавила, что в дальнейшем ответственные лица будут оценивать мнение молодых матерей, чтобы выяснить, предпочитают ли они получать набор с товарами для новорожденных или его номинальную стоимость, пишет moldpres.md.