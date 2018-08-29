В Молдове увеличилось количество пациентов с подозрением на корь

С начала года на территории нашей страны был подтверждён 171 случай кори, 134 из них были выявлены только в августе, после того, как опасная болезнь была завезена в Молдову из Украины.

По данным Национального центра общественного здоровья, 73 случая подозрения на корь были зарегистрированы с начала текущего месяца. Три дня назад было выявлено на 8 случаев меньше (65), что говорит о тенденции роста. Вспышки были зафиксированы в районах: Чадыр-Лунга, Вулканешты, Унгены, Тараклия, Кагул, Хынчешты и Кантемир. В настоящее время больные изолированы и находятся под наблюдением врачей.

По всей территории страны продолжает действовать оранжевый уровень опасности в связи со вспышкой кори. Власти предупреждают, что непривитые дети должны обязательно пройти вакцинацию. В противном случае, несовершеннолетние без прививок не будут допущены к школам и детским садам.

Напомним, что корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцина против кори является комбинированной (ROR), включая в себя и вакцину против эпидемического паротита и краснухи. Её ставят в течение первого года жизни ребенка, в 6-7 и 14-15 лет. Вакцинация бесплатна для всех лиц. Государству она обходится по 45 леев за 1 дозу, тогда как лечение кори обходится приблизительно в 7 000 леев.